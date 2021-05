Roma - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Domani sera alle ore 20:45 andrà in scena il derby di Roma, tra i giallorossi e la Lazio, valido per la 18esima giornata di ritorno di campionato. A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, Di Martino sarà il IV uomo, assistenti Bindoni e Ranghetti. Al VAR Aureliano, assistito da Vivenzi.

PRECEDENTI - Il fischietto piemontese ha diretto i biancocelesti l'ultima volta nella sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per 3-2. In campionato Pairetto ha invece diretto il successo per 2-0 a gennaio dei biancocelesti in casa del Parma. Il direttore di gara piemontese non ha mai diretto un derby di Roma in carriera. Questo il bilancio con la Lazio: "7 precedenti, 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

Commisso: "Metto in vendita la Fiorentina a 335 milioni, ma..."

Lazio, Cucchi ricorda lo Scudetto del 2000: "Palpitazioni anche al microfono"

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato ieri alle 12:20