Spezia-Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sul fuorigioco di Acerbi - FT

Ha fatto discutere non poco l'episodio del gol di Acerbi in fuorigioco nel match Spezia - Lazio. Dopo che il Codacons aveva annunciato di depositare il ricorso nei confronti della Lazio per far disputare di nuovo la partita non c'è però alcun scampo che questo possa avverarsi. Come già riportato dalla nostra redazione, e sottolineato dall'ex arbitro Marelli, il regolamento prevede che se un errore deriva da una decisione sbagliata che riguarda il VAR o dall'errore tecnico la partita non è invalidata e che quindi non può essere ripetuta. Non solo, se prima si faceva riferimento al regolamento adesso arriva anche l'ufficialità del Giudice Sportivo che nel comunicato relativo alla 35° giornata di Serie A ha omologato il risultato di Spezia - Lazio per 3-4. Di seguito in allegato la foto della nota della Lega di Serie A.