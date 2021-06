Allenatore Lazio | blitz per Sarri, l'intesa è più vicina: la situazione

La Lazio fa all in su Maurizio Sarri. Sono ore intense, frenetiche. Le indiscrezioni su un blitz di Tare in Toscana, a Figline Valdarno, a casa del tecnico, trovano conferma. Da capire se il direttore sportivo abbia raggiunto Sarri per parlare di progetto tecnico o entrare anche nel vivo della trattativa economica. Rumors dicono che il viaggio fosse propedeutico a ottenere la firma, forse è un orizzonte troppo ottimistico. Il blitz c'è stato, ora bisogna attendere per capire quando ci sarà il meeting con Lotito, ma c'è fiducia di poter arrivare alla "fumata" (è il caso di dirlo) bianca in 48-72 ore. La Lazio è sempre più convinta di puntare su Maurizio Sarri che alla mezzanotte è ufficialmente libero dal contratto che lo legava alla Juventus: il club bianconero nei prossimi giorni verserà i 2,5 milioni di euro previsti dalla penale prevista nell’accordo firmato nel 2019. Sarri è convinto che la Lazio abbia una buona base tecnica e un organico che possa adattarsi al 4-3-3 o al 4-3-1-2. Certo, poi andrà fatto qualche intervento sul mercato. È nella natura delle cose. La Lazio e Sarri si avvicinano, ci si può incontrare sulla base di un biennale con opzione da 3 milioni a stagione più sostanziosi bonus in caso di Champions. Si prospettano giornate caldissime. Entro questa settimana, comunque, il quadro sarà definito.

Pubblicato il 1/06 alle 00:30