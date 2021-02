Atalanta - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic fa il Luis Alberto, capolavoro Marusic

Quella della Lazio sull'Atalanta è una prova di forza, novanta minuti in cui gli uomini di Gasperini sono riusciti a mettere la testa fuori dall'acqua con un gol solo per un attimo, prima di essere nuovamente spinti sul fondo. Reina incolpevole sul tap-in di Pasalic ma ancora di più riconfermato come il primo regista della Lazio: è dal suo piede che nascono due dei tre gol biancocelesti. Più che positiva la prova di tutta la difesa, a centrocampo nonostante il rientro di Luis Alberto è Milinkovic che si prende la scena tra pali e imbeccate vincenti. Lazzari solita spinta costante, Marusic consapevole e anche in grado di confezionare un gol coi fiocchi. Davanti Immobile in versione suggeritore, Correa sta recuperando la forma e Muriqi si sblocca definitivamente anche in campionato con la rete del KO. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7,5, Patric 6 (38' Musacchio 6,5), Acerbi 7, Radu 8, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 8, Leiva 7 (81' Escalante 6), Luis Alberto 7 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 7,5, Correa 7,5 (81' Pereira 6,5), Immobile 7 (81' Muriqi 6,5), Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6,5, Patric 6 (38' Musacchio 6,5), Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6,5 (81' Escalante sv), Luis Alberto 6 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 6,5, Correa 7 (81' Pereira sv), Immobile 7 (81' Muriqi 6,5), Inzaghi 7.

MESSAGGERO - Reina 6,5, Patric 6 (38' Musacchio 6,5), Acerbi 6,5, Radu 7, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 8, Leiva 7 (81' Escalante sv), Luis Alberto 6,5 (64' Akpa Akpro 6), Marusic 7,5, Correa 7 (81' Pereira 7), Immobile 7 (81' Muriqi 7), Inzaghi 8.

IL GIORNO - Reina 6,5, Patric 5,5 (38' Musacchio 6,5), Acerbi 6,5, Radu 7, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5 (81' Escalante sv), Luis Alberto 6,5 (64' Akpa Akpro 5,5), Marusic 7, Correa 7 (81' Pereira 6,5), Immobile 7 (81' Muriqi 7), Inzaghi 7.

LA STAMPA - Reina 6; Patric 6 (37' pt Musacchio 6,5), Acerbi 6,5, Radu 6,5; Lazzari 7, Milinkovic-Savic 8, Leiva 6,5 (35' st Escalante sv), Luis Alberto 6 (14' st Akpa Akpro 6), Marusic 7; Immobile 6,5 (35' st Pereira 6,5), Correa 7 (35' st Muriqi 6,5. All.: S. Inzaghi 7