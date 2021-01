Atalanta - Lazio, Tare: "La Coppa Italia è un trofeo importante. Musacchio è pronto"

La Lazio si appresta a sfidare l'Atalanta per il passaggio del turno in Coppa Italia. Dell'importanza di questa partita ha parlato il DS Tare ai microfoni della Rai: "Stasera per noi è uno degli obiettivi stagionali. La Coppa Italia è un trofeo importante, in passato l'abbiamo anche vinta. Ci teniamo molto e stasera cercheremo di passare il turno".

MERCATO - Il direttore laziale ha parlato anche del colpo di mercato appena messo a segno: "Musacchio? E' un giocatore d'esperienza. Abbiamo fatto questa scelta, che è stata difficile, perché è pronto e conosce bene il campionato italiano".