AURONZO GIORNO 9 - Lazio, riscaldamento per i portieri. Ma non si vede Reina...

AURONZO DI CADORE - Dopo l'amichevole vinta ieri contro il Padova, la squadra si ritrova in mattinata per svolgere la seduta di scarico. Il gruppo si ritrova in palestra per il riscaldamento mattutino, mentre sul campo ci sono solo i portieri con Grigioni e Zappalà. Si vedono Adamonis e Alia, ma non c'è Pepe Reina, protagonista del match con i biancorossi avendo parato il rigore a Ronaldo Pompeu.