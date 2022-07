AURONZONZO GIORNO 11 – Lazio, termina la seduta mattutina: appuntamento nel pomeriggio

Fonte: Dalla nostra inviata ad Auronzo di Cadore: Ludovica Lamboglia

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Si conclude la sessione d'allenamento mattutina. Gli ultimi giocatori rimasti sul manto verde raggiungono i propri compagni negli spogliatoi. L'appuntamento per la seconda parte della giornata è in programma questo pomeriggio alle ore 17:45 sempre al campo Rodolfo Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Finita la parte tattica i giocatori ritornano negli spogliatoi. Luka Romero, Basic, Cancellieri, Raul Moro, Zaccagni, Bertini rimangono sul campo di gioco per alcune conclusioni in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11:32 - Inizia il lavoro tattico: Sarri divide il gruppo in due parti. I celesti: Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Felipe Anderson, Cancellieri e Pedro. I fratinati: Kiyine, Cataldi, Bertini, Raul Moro, Immobile, Luka Romero, Zaccagni. Triangolazioni, lanci da posizione defilata e tiri in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11:26 - Sarri raduna i centrocampisti e attaccanti per spiegare l'esercitazione che verrà svolta tra qualche minuto.

AGGIORNAMENTO ORE 11:19 - Arrivano i centrocampisti e attaccanti sul campo adiacente a quello principale dove i difensori stanno ultimando la parte tattica. Lavoro atletico per il reparto offensivo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:08 - Furlanetto in porta, Nenci calcia da posizione defilata con l'estremo difensore che deve parare il tiro di Alia.

AGGIORNAMENTO ORE 10:58 - E' il turno dei celesti: Sarri prova la linea difensiva con Ruggeri, Gila, Kamenovic, Marinacci, Maximiano e Adamonis si alternano in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Inizia il riscaldamento per Alia e Furlanetto con il preparatore Nenci.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Finito il lavoro atletico, i difensori si spostano sul campo principale per effettuare un po' di parte tattica. La linea difensiva dei verdi si compone con Hisay; Casale, Acerbi e Radu. I rossi: Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Fanno i loro ingresso in campo, quello adiacente al principale, i difensori e con loro Sarri coadiuvato dallo staff. Tutti presenti per svolgere esercizi atletici, unico assente anche oggi è Kamenovic.

AGGIORNAMENTO ORE 10:12 – I primi ad arrivare al campo, con largo anticipo, sono i portieri Maximiano e Adamonis. I due hanno iniziato l’allenamento con circa mezz’ora d’anticipo, stanno svolgendo esercizi insieme ai due preparatori Nenci e Grigioni

AURONZO – Dopo il pomeriggio libero concesso ieri da mister Sarri, la Lazio si ritrova questa mattina sul campo dello Zandegiacomo per riprendere la preparazione con il consueto appuntamento mattutino. La seduta avrà inizio alle 10:30, non sarà l’unica della giornata perché da oggi si riprende il programma ordinario che ha scandito i giorni di ritiro sin qui. I biancocelesti dunque torneranno in campo alle 17:45.