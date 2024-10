Benvenuti a Laziolandia! Il Corriere dello Sport esalta i biancocelesti in prima pagina

L'hanno rinominata 'Laziolandia', come fosse un parco giochi, una montagna russa, un'attrazione turistica per persone di tutte l'età. Invece, non è altro che il nuovo termine coniato dal Corriere dello Sport per esaltare - sulla prima pagina dell'edizione odierna - una Lazio che sta facendo divertire ed emozionare tutto il popolo biancoceleste e non solo. Ieri, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti si sono imposti per 3-0 contro un Genoa in difficoltà, ma che nel secondo tempo si è lanciato all'arrembaggio nella speranza di poter tornare in Liguria almeno con un punto. Nulla da fare, dopo il dominio della prima frazione, dove a sbloccare il match è Noslin con un super gol, e uno spavento nei primi minuti della seconda, Baroni vince la sfida pescando dalla panchina. Squadra in difficoltà? Bene, dentro Pedro e Vecino per dare un segnale e una svolta. Detto, fatto. I due prendono per mano la squadra e rimettono tutti in riga, permettendo alla Lazio di riposizionarsi al meglio in campo e tornare a essere pericolosa dalle parti di Leali, chiamato a raccogliere prima del triplice fischio altri due palloni in fondo alla rete. Palloni, per la cronaca, infilati proprio Pedro prima e da Vecino poi.