Bologna - Lazio, le pagelle dei quotidiani: difesa horror, si salva solo Felipe Anderson

Bilancio assolutamente negativo per una Lazio che si fa strapazzare dal Bologna a una settimana dalla vittoria nel derby. Nella squadra di Sarri non si salva quasi nessuno in una prova totalmente impalpabile, solo Felipe Anderson riesce a strappare una sufficienza per l'impegno: Reina ha responsabilità sui gol, la difesa è horror e Acerbi ci mette il carico di un'espulsione pesante, il centrocampo non chiude dietro e non spinge davanti, Pedro non brilla e Muriqi sembra isolato e impotente. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.



CORRIERE DELLO SPORT - Reina 4, Marusic 5,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4, Hysaj 4 (58' Lazzari 5), Milinkovic-Savic 5 (58' Basic 5,5), Leiva 5 (71' Cataldi 5,5), Luis Alberto 5,5 (71' Akpa Akpro 5,5), Felipe Anderson 6, Muriqi 5 (80' Patric sv), Pedro 5,5, Sarri 4,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 4,5, Marusic 5,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4,5, Hysaj 4,5 (58' Lazzari 5), Milinkovic-Savic 5 (58' Basic 5,5), Leiva 5 (71' Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (71' Akpa Akpro 5,5), Felipe Anderson 6, Muriqi 5,5 (80' Patric sv), Pedro 5,5, Sarri 5.