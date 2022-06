Calciomercato, il Chelsea prepara 100 milioni per De Ligt: idea Milinkovic abbandonata?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Che il Chelsea sia una delle società con maggior disponibilità economica d'Europa è chiaro da sempre. Nonostante l'uragano che ha colpito Roman Abramovich, squalificato dal ruolo di Direttore con conseguente congelamento di tutti i suoi beni, il club inglese continua a puntare campioni mettendo sul piatto proposte da capogiro. Sarebbe in arrivo infatti una proposta da ben 100 milioni inclusa una contropartita tecnica per strappare Matthijs De Ligt dalla Juve. La società bianconera avrebbe già rifiutato Timo Werner, Pulisic invece è un nome più che gradito da Massimiliano Allegri. Secondo numerosi rumors però, il Chelsea sarebbe però da tempo sulle tracce anche di Milinkovic-Savic (attenzionato anche da Arsenal e Newcastle), per il quale Claudio Lotito valuta solo offerte intorno ai 70-100 milioni. Insomma, due operazioni di mercato che impegnerebbero economicamente (forse troppo) anche i club più ricchi: il Chelsea ha quindi abbandonato la pista Milinkovic per dedicarsi pienamente a De Ligt?