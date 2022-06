Calciomercato Lazio, Milinkovic: in Premier lo vogliono, ma non giocherebbe la Champions

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non svenderà Milinkovic Savic. Per Sergej, Claudio Lotito chiede almeno tra i 70 e i 100 milioni e, almeno finora, non è arrivata nessuna offerta che per il patron sia degna. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, molti club sarebbero disposti ad arrivare a 50 milioni per il centrocampista più forte della Serie A, ma per il presidente non sono abbastanza. Le uniche vie d’uscita per Sergej (ammesso che voglia questo) sarebbero Premier e Ligue 1. Allo United Ten Hag vuole puntare sugli olandesi, poi ci sono Arsenal (che potrebbe spingersi intorno ai 60 milioni d’offerta) e Newcastle (meta non gradita dal Sergente), le quali comunque non metterebbero Sergej sotto i riflettori della Champions League. Intanto, ciò che Lotito e i laziali sperano è che non si arrivi alla fatidica data di scadenza di contratto nel 2024, quando Milinkovic sarebbe libero di firmare con altre società. A meno di un (difficile) rinnovo...