Calciomercato, la Lazio riduce la rosa degli allenatori: 5 i nomi in corsa

La Lazio si ritrova come nell'estate del 2016 quando l'esonero di Pioli e l'arrivo di Inzaghi solo per le ultime giornate aveva lasciato il vuoto sulla panchina a fine stagione. Servirà accelerare i tempi però e, rispetto all'ultima volta, metterci di meno per trovare l'erede di Simone. Sono tanti i candidati accostati ai biancocelesti, forse anche troppi, più realisticamente la rosa dei papabili può essere ridotta a 5 nomi. Come riporta la rassegna di Radiosei, il primo è André Villas-Boas: è atteso oggi a Roma, anche se dalla Lazio arrivano smentite. Potrebbe esserci un incontro con Lotito, probabilmente solo conoscitivo, ma intanto è da tenere in forte considerazione. Poi c'è chiaramente Maurizio Sarri, passato da suggestione a tentazione, fino a possibilità concreta. Con lui Tare gli garantirebbe tre o quattro giovani da far crescere e tatticamente la squadra dovrebbe abbandonare la difesa a tre, tanto cara invece a Pirlo e Gotti, altri due nomi in corsa per il posto lasciato da Inzaghi. Infine ecco Sinisa Mihajlovic, in attesa sì ma non all'infinito: non supererà, in assenza di segnali, il confine di martedì primo giugno, quando è fissato l’appuntamento con Saputo.

Allenatore Lazio | Sarri è il sogno: ma tra le alternative spunta una novità

