Calciomercato Lazio, altro contatto per Miranchuk. E Mihaila va all'Atalanta...

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Nuovo contatto tra Lazio e Atalanta per quanto riguarda Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però non ci sarebbe ancora l'accordo tra le parti: la trattativa va avanti a oltranza alla ricerca della fumata bianca. Nel frattempo la società nerazzurra ha di fatto chiuso l'acquisto di Valentin Mihaila dal Parma. L'esterno offensivo non andrà neanche in panchina nella partita del pomeriggio tra i ducali e il Crotone.

Valentin Mihaila a un passo dall'Atalanta, l'operazione con il Parma è stata chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito. L'arrivo a Bergamo dell'esterno offensivo romeno, classe 2000, tiene ovviamente aperta la pista che per la Lazio porta ad Aleksej Miranchuk. Il russo è il giocatore individuato alla società per rinforzare il reparto offensivo e dare una nuova alternativa a Sarri dopo la partenza di Muriqi con destinazione Maiorca. Con l'Atalanta si continua a trattare, la prima offerta biancoceleste non ha convinto Percassi che fino a ieri pomeriggio non apriva al prestito con diritto, ma era fermo sulla richiesta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Una posizione che la Lazio sta cercando di smussare, anche grazie al lavoro degli agenti, provando a inserire appunto un prestito con diritto di riscatto a una cifra inferiore, vicina ai 10 milioni di euro. Indiscrezioni raccontano che nelle ultime ore, le distanze si stiano riducendo, seppur non ci sia ancora un accordo tra le due società. L'arrivo di Mihaila a Bergamo, però, può essere un segnale...