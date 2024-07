Calciomercato Lazio | Bivio di mercato, trequartista o ala: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sipario su Auronzo di Cadore. La Lazio torna nella Capitale per ultimare la condizione atletica e anche la rosa a disposizione di Baroni. Serve qualche altro innesto e la società è davanti a un bivio. Quale colpo regalare al mister? Un trequartista o un esterno d'attacco? Come riporta Il Corriere dello Sport, in seconda battuta c'è anche l'ipotesi centravanti.

Molto dipenderà dalle valutazioni fatte dal tecnico in queste settimane. Nei prossimi giorni previsto un incontro decisivo con la dirigenza a Formello. Il nome più caldo è quello di Laurienté per il quale il Sassuolo chiede 15 milioni. Lotito è pronto a metterne sul piatto 10. Con il ragazzo c'è già una base di intesa a 1,5 milioni all’anno più bonus. L'alternativa al francese si chiama Djukanovic, classe 2005 dell’Hammarby, o anche Fernandez-Pardo, pari età del Gent.

Se invece la Lazio decidesse di puntare sul trequartista, i nomi in lista sono quelli di Stengs, jolly del Feyenoord che sembrava molto vicino a inizio mercato, Jobe Bellingham del Sunderland, che ha un prezzo del cartellino tra i 12 e i 15 milioni, oltre a Spertsyan del Krasnodar ed El Khannouss del Genk.