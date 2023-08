Calciomercato Lazio | Bonucci, ore fondamentali: l'ultimatum e i dubbi di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa che Guendouzi sbarchi nella Capitale e firmi il suo primo contratto da giocatore della Lazio, la società biancoceleste riflette sull'ultimo possibile colpo della sessione estiva. Leonardo Bonucci è in queste ore il nome più caldo. Il difensore vive da separato in casa con la Juventus, lascerà il club bianconero e sul tavolo ha due offerte: una da parte del Genoa e l'altra dell'Union Berlino. La sua priorità, però, resta la Lazio. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il difensore è da tempo in attesa di una risposta definitiva da parte dei capitolini e sarebbe disposto ad aspettare ancora per circa 24/36 ore.

Le riflessioni in casa Lazio: due le problematiche principali

A Formello, intanto, proseguono le riflessioni. Stando sempre alle parole dell'esperto di mercato, i dubbi che sono emersi in merito al profilo del centrale sono due: uno di natura tattica, il secondo di equilibrio. Per quanto riguarda il primo: Bonucci negli ultimi anni si è sempre mosso in una linea difensiva che prevedeva tre elementi e questo potrebbe causare delle problematiche in un eventuale (ri) addatamento alla linea a quattro proposta da Maurizio Sarri. Per quanto riguarda, invece, l'ultima problematica il timore è che l'ex capitano della Juventus possa non accettare di buon grado un ruolo che lo porti a restare in panchina a lungo, non garantendogli così il minutaggio sperato. In casa Lazio, dunque, prosegue il 'dibattito'. Bonucci è certamente un nome da seguire con particolare attenzione e in questo senso le prossime ore saranno decisive, stavolta come mai.

Pubblicato 30.08 ore 00.19