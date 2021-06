Calciomercato Lazio, contatti in corso per Lovato: la richiesta del Verona

Matteo Lovato è un obiettivo concreto. Il profilo del difensore classe 2000 piace molto alla dirigenza biancoceleste che, in queste ore, sta sondando il terreno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sono stati dei contatti tra la Lazio e l'Hellas Verona per il calciatore. Lo scoglio più alto nella trattativa è, però, la richiesta scaligera. Il club veneto non vuole svendere il suo gioìello autore di un ottima stagione in Serie A e per questo non farà sconti a nessuno. Su Lovato c'è l'interesse anche di altri club italiani come Napoli e Atalanta su tutti. Non sarà facile battere la concorrenza e convincere il difensore dell'Under 21 di Nicolato.

DIFESA - La retroguardia biancoceleste avrà bisogno di almeno 1/2 ritocchi. Sarri ripartirà proprio dal pacchetto difensivo con Acerbi rimane un pilastro, Luiz Felipe può rilanciarsi e Radu resta un ottimo jolly. Mentre restano da valutare le situazioni di Vavro e Fares e l'affare Hysaj sembra in dirittura d'arrivo, la Lazio inizia a muoversi anche per puntellare il reparto difensivo centrale. Il profilo di Lovato può essere quello giusto per il centro destra della retroguardia del Comandante. 21 anni, 24 presenze in Serie A con un ottimo rendimento e tanta voglia di migliorare e fare strada, il giovane difensore nato in provincia di Padova è pronto a infuocare il calciomercato estivo.