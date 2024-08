Calciomercato Lazio | Continua la caccia agli Under 22: i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Vitor Roque, Cherki, Fernandez-Pardo, Bellingham jr e non solo. La Lazio è a caccia di un giovane da inserire nel proprio organico per non intaccare la questione della lista per la Serie A e offrire a Baroni una pedina in più per le rotazioni. Tanti i nomi che in queste settimane sono emersi a cui oggi si è aggiunto anche Assane Diao. Un ritocco, o forse due, nel reparto avanzato è molto probabile e di pari passo alla pista Laurienté avanza la caccia ai giovani. Un altro nome, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è quello di Wesley Gassova Ribeiro Teixeira. Ha 19 anni ed è un gioiello del Corinthians, classe 2005. Wesley, piede destro, gioca a sinistra e a destra, si adatta da trequartista, è un jolly. La valutazione è 18 milioni di euro. Tre gol e tre assist tra campionato e Coppa del Brasile, gioca titolare nella squadra di Toni Oliveira. Si era informato l’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, non è dato più in corsa. Lo sono Nottingham Forest e Crystal Palace. Tra i 2005 era emersa anche la candidatura di Antonio Nusa del Bruges, ala norvegese, 19 anni, il suo club spara cifre folli, da 20 milioni, si può trattare sul prezzo.