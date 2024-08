Calciomercato Lazio | Spunta un nome nuovo dalla Spagna: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro per puntellare la rosa da fornire a Baroni. Mancano due pedine e con tutta probabilità tra queste c'è un giovane under 22. Lotito nei giorni scorsi ha ripetuto di aver in mano un 2005 molto forte e sono tanti i nomi emersi da Vitor Roque a Bellingham jr. L'ultimo emerge dalla Spagna ed è l'edizione odierna de Il Messaggero a riportarlo. Si tratta di Assane Diao, stellina del Betis ma soprattutto dell'Under 21 iberica, in trionfo come la Roja big all'ultimo europeo. Ala sinistra, ha debuttato in Liga a settembre, con due reti nelle prime due gare, quattro gol totali in 24 presenze nella stagione scorsa. A Siviglia pretendono però 15 milioni perché hanno blindato con una clausola da 30 il suo talento. Veloce, agile, un metro e 85, finte e cambi passo: un profilo da 4-3-3 o 4-2-3-1. Applicazione anche in fase difensiva, a tutto campo, Assane non ha un procuratore, si fa rappresentare dalla sua famiglia, è stato seguito dal Milan e piace al Brentford. Un nome da aggiungere all'elenco e che potrebbe far al caso della Lazio.