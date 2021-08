Calciomercato Lazio, Correa tra Everton e Inter: tutte le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Il countdown è iniziato. La fine del calciomercato estivo si avvicina e i club stanno cercando di sistemare le rose per la stagione che verrà. Inter e Lazio continuano a essere legate a doppio filo. Dopo l'addio di Simone Inzaghi a Formello e il suo sbarco sotto la Madonnina, sono state tante le voci di calciatori accostati ai nerazzurri. Da Radu a Lazzari passando per Caicedo, ma per ora nessuna operazione è andata in porto. Il mister piacentino continua a sperare però che la pista Joaquin Correa possa invece diventare quella buona. Dopo la cessione di Lukaku, l'allenatore avrebbe voluto Dzeko e l'argentino, trasformando Lautaro Martinez (all'occorrenza) in una prima punta. Un'interpretazione tecnico - tattica che non piace alla dirigenza nerazzurra che vorrebbe sostituire il belga con due centravanti puri. Come appreso dalla nostra redazione, anche oggi Inzaghi ha chiesto di Correa e di provare a portarlo alla Pinetina. Ausilio e Marotta continuano ad avere piani diversi e vogliono Zapata, con cui hanno già l'accordo. Intesa che invece manca con l'Atalanta che non vorrebbe cedere il suo attaccante se non per 40 milioni e avendo già individuato e bloccato l'alternativa. Il mister dei meneghini forse dovrà mettersi l'anima in pace e accettare di buon grado le scelte societarie.

EVERTON - E Correa? Non è un mistero che il numero 11 abbia chiesto la cessione ormai qualche mese fa. Vorrebbe fare una nuova esperienza, ma per ora nessun club ha assecondato le richieste della Lazio. I biancocelesti partivano da una valutazione di 40 milioni, ma si accontenterebbero anche di un'offerta di 30 più bonus. Al momento, oltre alla permanenza con le aquile, l'unica opzione porta all'Everton. Gli inglesi sono pronti ad accontentare la Lazio, mentre il Tucu prende tempo. Si aspettava forse offerte da qualche big assoluta, ma l'ipotesi Everton non è assolutamente da scartare. Il club di Liverpool, però, prima deve risolvere il caso James Rodriguez. Il colombiano, dopo l'addio di Ancelotti, è a caccia di una nuova sistemazione e Jorge Mendes è al lavoro per accontentarlo. Se l'ex Real dovesse trovare presto una nuova squadra, i Toffees spingerebbero per chiudere per Correa. Sono ore di attesa, la Lazio attende di capire il futuro del Tucu che, se dovesse partire, andrebbe rimpiazzato. Kostic sembra il candidato numero uno, ma attenzione alle sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.