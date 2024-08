Calciomercato Lazio | Da Folorunsho a Casadei: tutti i nomi per l'ultimo colpo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Boulaye Dia in arrivo, si giocherà il posto da centravanti con Castellanos. A questo punto sugli esterni la Lazio avrà Pedro, Isaksen, Zaccagni, Noslin e Tchaouna, forse un po' troppi. E allora, come riporta Il Corriere dello Sport, il danese può uscire per lasciare lo spazio all'ultimo colpo di mercato. Il Feyenoord ha messo di nuovo gli occhi sul classe 2001, specialmente dopo che Stengs ha trovato l'accordo con Charlotte in Major League.

La partenza di Isaksen libererebbe spazio a un altro innesto. Tanti i nomi nel mirino biancoceleste. Piace Rayan Cherki, classe 2003 in uscita dal Lione, ma bisogna fare i conti con le richieste alte del club francese e soprattutto con la concorrenza difficile da battere di Lipsia e Borussia Dortmund. Poi una serie di centrocampisti. Il più interessante è sicuramente Folorunsho, tagliato fuori da Conte e separato in casa a Napoli. E' romano, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e di fede laziale. Tornerebbe subito, specialmente con Baroni che lo ha fatto brillare a Verona. Il prezzo fissato da De Laurentiis è di 12 milioni. In lista ci sono anche Casadei, in uscita dal Chelsea e che gradirebbe un ritorno in Italia, e Alcaraz, quest'anno alla Juventus ma di proprietà del Southampton.