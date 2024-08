Calciomercato Lazio | Dia in arrivo: da limare gli ultimi dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Boulaye Dia in dirittura d'arrivo. Accordo trovato tra Lazio e Salernitana sulla base di un prestito con riscatto a 10 milioni e qualche bonus. Baroni aspetta l'alternativa a Castellanos, con Noslin pronto a spostarsi sull'esterno. Manca la piena intesa con gli agenti dell’attaccante franco-senegalese che ha dato già l'ok al trasferimento. Come riporta Il Corriere dello Sport, servirà un ultimo incontro con l'entourage per limare gli ultimi dettagli.