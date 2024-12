Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "In arrivo un difensore?"

I problemi accusati da Mario Gila e Samuel Gigot contro l'Inter e il precedente infortunio di Romagnoli hanno sollevato alcuni dubbi nell'ambiente biancoceleste sulla necessità di un difensore centrale in più rispetto a quelli già presenti nella rosa di Marco Baroni. Una necessità che, secondo quanto arriva dall'Argentina, potrebbe trovare conferme nell'interessamento della Lazio nei confronti di un giovanissimo difensore del Velez Sarsfield: Valentin Gomez.

A dare la notizia è il noto portale Tyc Sports, che sottolinea come le prestazioni del classe 2003 negli ultimi due anni avrebbero attirato l'attenzione dei più grandi club argentini - tra i quali Boca Juniors e River Plate -, ma in particolar modo della dirigenza laziale che si sarebbe mossa in anticipo rispetto alla concorrenza guadagnando un importante vantaggio. In particolar modo, la Lazio sarebbe stata indicata come club favorito per la sua forza finanziaria, superiore rispetto alle altre società interessate.

Inoltre, specificano ancora dall'Argentina, il club biancoceleste avrebbe ottenuto anche il gradimento dello stesso calciatore che nei capitolini vedrebbe l'occasione di conquistarsi le attenzioni di Lione Scaloni, dopo aver indossato già la casacca della Selezione U-20. Il contratto di Gomez è in scadenza a dicembre 2026 e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, cifra abbordabile per il club capitolino che non sarebbe costretto a impegnare un posto in lista per un suo eventuale trasferimento nella Capitale, essendo il difensore un U-22.