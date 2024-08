Calciomercato Lazio | Dia in chiusura, ma è stato proposto un altro attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - "Diciamo un giorno o due dentro o fuori", il direttore sportivo Angelo Fabiani è stato chiarissimo. La Lazio sta lavorando per portare a Roma Boulaye Dia, attaccante della Salernitana. C'è già l'accordo tra i club, manca l'intesa definitiva con l'entourage. Dopo di che il senegalese potrà vestire la maglia biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club laziale negli ultimi giorni avrebbe valutato anche altri profili rispetto a quello del centravanti granata. Oltre ad aver sondato il terreno per Fotis Ioannidis del Panathinaikos, la Juventus avrebbe proposto anche Arkadiusz Milik. Non è incedibile, su di lui c'è già l'interesse sia del Milan che del Genoa. Ha saltato Euro2024 a causa di un infortunio.

Fabiani è a caccia di una prima punta e non si possono escludere tutte le occasioni. Era stato accostato anche Simeone del Napoli, che ha un anno in meno rispetto a Milik. La Lazio però non l'ha preso in considerazione. Per questo ora si punta a chiudere per Boulaye Dia. C'è attesa per la fumata bianca, l'idea è quella di farlo arrivare il prima possibile.