Calciomercato Lazio, ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva

CALCIOMERCATO LAZIO - Il gong è suonato, la sessione estiva del calciomercato in Italia si è chiusa. I club non possono più acquistare (fanno eccezione i calciatori svincolati), ma solo vendere all'estero. Un'estate particolare in casa Lazio che chiude con il ritorno di Wesley Hoedt. Oltre all'olandese vanno segnalati gli arrivi di Andreas Pereira, Vedat Muriqi e Mohamed Fares. Per la linea mediana ecco Escalante e Akpa Akpro, mentre Reina si alternerà con Strakosha. Nel capitolo uscite si segnalano gli addii definitivi di Badelj, Berisha e Wallace. Mancano, nell'elenco che segue, Lombardi, Gondo, Karo, Dziczek e Cicerelli confermati in prestito alla Salernitana e raggiunti da Guerrieri, Adamonis, Casasola e Andre Anderson. Ecco tutte le operazioni in entrata e in uscita del club biancoceleste:

ACQUISTI - A. Pereira (c, Manchester Utd, prestito), M. Fares (c, Spal, definitivo), G. Pereira (p, Monaco, prestito), V. Muriqi (a, Fenerbahce, definitivo), P. Reina (p, Milan, definitivo), JD. Akpa Akpro (c, Salernitana, definitivo), G.Escalante (c, svinc, prima Eibar), . Kiyine (c, Salernitana fine prestito), R. Durmisi (c, Nizza fine prestito), E. Adeagbo (d, Servette, definitivo), S. Nasri (c, Sporting Toulon, definitivo), T. Casasola (c, fine prestito dal Cosenza), S. Palombi (a, fine prestito dalla Cremonese), F. Maistro (d, fine prestito dalla Salernitana), A. Rossi (a, fine prestito dalla Juve Stabia), D. Di Gennaro (c, fine prestito Juve Stabia), M. Badelj (c, fine prestito Fiorentina), V. Berisha (c, fine prestito Fortuna Dusseldorf), M. Adamonis (p, fine prestito dalla Sicula Leonzio), F. Wallace (d, Sporting Braga, fine prestito).

CESSIONI - J. Lukaku (d, Anversa, prestito), B. Adekanye (a, Cadice, prestito), F. Wallace (d, Malatyaspor, definitivo), Jony (c, Osasuna, prestito), M. Badelj (c, Genoa, definitivo), V. Berisha (c, Reims, definitivo), A. Anderson (c, Salernitana, prestito), M. Adamonis (p, Salernitana, prestito), F. Maistro (d, Pescara, prestito), R. Kishna (c, svincolato poi ADO Den Haag), I. Vargic (p, Fc Kopper, definitivo), A. Rossi (a, Viterbese, prestito), G. Guerrieri (p, Salernitana, definitivo), T. Casasola (c, Salernitana, prestito), S. Palombi (a, Pisa, prestito), L. Falbo (d, Viterbese, prestito).

