Calciomercato Lazio | Emergenza mediani, spunta l'incontro per Folorunsho: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Se Guendouzi, Rovella e Vecino garantiscono copertura, pulizia e qualità, l'emergenza a centrocampo non è un fattore da sottovalutare. Con l'infortunio di Castrovilli e le 8 panchine su 9 di Dele-Bashiru in campionato (la società non sta ancora considerando un cambio nella lista con Akpa Akpro) starebbe tornando di moda la necessità di un rinforzo a gennaio. Proprio per questo, come sottolinea Il Messaggero, non va abbassata la guardia su Folorunsho.

L’agente, Mario Giuffredi, pubblicamente aveva chiuso ogni possibilità, ma entro le prossime due settimane è previsto a Formello per un incontro che di facciata sarà per i suoi assistiti alla Lazio (Zaccagni e Hysaj), ma che tra i temi avrà anche Folorunsho. Il centrocampista gode della stima di Baroni e non costringerebbe a nessun taglio in lista poiché è un prodotto del vivaio. L'impedimento sarebbe una richiesta sproporzionata del Napoli. L’alternativa sarebbe un under 22 pronto tipo Zeljkovic oppure Bautista Perez, 16enne del Racing Avallaneda.