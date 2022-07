Calciomercato Lazio, Emerson il preferito di Sarri: apertura del Chelsea

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro di Auronzo di Cadore è ormai alle battute finali, con la Lazio che oggi sarà di ritorno a Roma. Il calciomercato finora ha soddisfatto le richieste di Maurizio Sarri per quanto riguarda le priorità, ora la società sta lavorando per il completamento della rosa. Uno dei ruoli sui quali intervenire è il terzino sinistro con il giovane Emanuele Valeri in corsa e la suggestione Marcelo sempre viva. Il preferito del tecnico però è Emerson Palmieri, nell'ultima stagione al Lione ma di proprietà del Chelsea. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i Blues hanno aperto a una cessione in prestito con diritto di riscatto tra gli 8 e i 10 milioni. Il giocatore non rientra più nei piani di Tuchel e sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con Sarri. La Lazio ora è impegnata in una serie di cessioni (Hysaj compreso), poi entrerà nel vivo il discorso sul nuovo terzino mancino.