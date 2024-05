Calciomercato Lazio | Frenata per Luis Alberto Al-Duhail: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Frenata per la cessione di Luis Alberto. Sembrava tutto fatto per il passaggio dello spagnolo dalla Lazio all'Al-Duhail e invece, come riporta Il Corriere dello Sport, Lotito non ha dato il via libera. Restano delle distanze tra società e giocatore legate ad alcune pendenze. L'accordo si può chiudere intorno ai 10-11 milioni con l’inserimento di un bonus, ma le posizioni si sono irrigidite. Il Mago è la prima scelta dei qatarioti che, però, non aspetteranno all'infinito avendo in pugno anche un altro calciatore.