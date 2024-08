Calciomercato Lazio | Gonzalez nell'affare Dia? Le ultime sulla trattativa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Asse Lazio - Salernitana. Si lavora per Boulaye Dia e non solo. Come vi abbiamo anticipato, i biancocelesti stanno chiudendo per il centravanti senegalese: sarà lui il nuovo centravanti. Attualmente le parti sono a Formello per trovare l'intesa definitiva sull'ingaggio del calciatore. Nell'affare però potrebbe finirci anche un altro profilo. Si tratta di Diego Gonzalez, esterno paraguaiano classe 2003. Ormai non è più adatto per la Primavera, già lo scorso anno ha giocato da fuori quota. Gli sono rimaste due strade: o la prima squadra o trasferirsi altrove.

Lo potrebbe accogliere una vecchia conoscenza biancoceleste, ovvero Giovanni Martusciello, allenatore dei granata. L'ex Celaya, attualmente ai box per una lesione muscolare, troverebbe più spazio in Serie B. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i club starebbero trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per portare l'attaccante in Campania. Se così fosse, Gonzalez lascerebbe la Lazio a titolo definitivo dopo un anno e mezzo senza aver mai esordito. Le parti sono in contatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge