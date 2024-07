Calciomercato Lazio | Greenwood primo obiettivo: le mosse di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mason Greenwood rimane l'obiettivo numero uno del calciomercato della Lazio. Dopo Tchaouna, Noslin e Dele-Bashiru la società biancoceleste vuole un colpo a effetto. Lo scorso settembre il classe 2001 aveva accettato il trasferimento in prestito nella Capitale, poi alla fine andò al Getafe dove ha segnato 8 gol e ha servito 6 assist in 33 partite di Liga. Lotito non ha dimenticato le qualità dell'inglese e nelle scorse settimane è tornato alla carica con il Manchester United, società proprietaria del cartellino e che cederà l'esterno: l'offerta di 20 milioni più il 50% sulla futura rivendita è ancora sul tavolo, anzi è l'unica sul tavolo dei Red Devils. Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport il duello al momento è con la Juventus che negli ultimi giorni ha nuovamente mosso dei passi su Greenwood. La richiesta di 35 milioni di euro rimane lontana dall'essere soddisfatta, ma è anche vero che lo United non ha fretta di cedere il giocatore.

LA LAZIO VA AVANTI - La Lazio comunque non molla e conta di convincere Greenwood, come accaduto già dieci mesi fa. L'attrazione dei bianconeri, ma anche dell'Atletico Madrid che si muove a fari spenti, è forte, ma è anche vero che i biancocelesti erano pronti a scommetterci quando nessuno osava farlo. Nello scacchiere di Baroni l'inglese sarebbe il giocatore in grado di garantire qualità, da schierare nei tre alle spalle della punta. Per caratteristiche il classe 2001 è più adatto a partire da destra, ma la sua grande qualità consente di schierarlo anche come sottopunta. Se son rose...