Calciomercato Lazio: Hickey nel mirino, si prova a bruciare la concorrenza

La Lazio è in corsa per Aaron Hickey e punta a bruciare una concorrenza di primissimo livello. Il terzino degli Hearts, classe 2002, è uno dei gioielli della Scottish Premier League, uno dei migliori talenti del Regno Unito dicono gli addetti ai lavori e dietro di lui c’è la fila di pretendenti pronte a sfruttare la difficile situazione del club di Edimburgo che ne detiene il cartellino. Gli Hearts, infatti, con la chiusura anticipata del campionato scozzese, sono retrocessi e il contratto - in scadenza nel 2021 - non aiuta a rafforzare la posizione dei Jambos. Ann Budge, proprietario degli Hearts, sta provando a far passare una proposta di allargamento della Scottish Premier a 14 squadre (attualmente sono 12) che salverebbe il club dalla retrocessione in Championship e permetterebbe alle casse societarie, già in rosso per tre milioni di sterline, di prendere ossigeno. Per avere l’ok all’allargamento serve però il consenso del 75% dei club delle varie leghe e il traguardo sembra lontanissimo. La retrocessione, quindi, spingerebbe gli Hearts a cedere il suo gioiello e la Lazio è in corsa Attenzione, però, perché i biancocelesti non sono i soli ad aver messo gli occhi sul gioiellino scozzese. Su Hickey ci sono Chelsea, Arsenal, Celtic e Bayern Monaco. Oltre al Milan.

INTERESSE E CONCORRENZA - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, prima dello stop del campionato scozzese, la Lazio ha seguito più volte il ragazzo, rimanendo impressionata dalle qualità di corsa di Hickey, dalla sua velocità e dalla sua abilità nel giocare con entrambi i piedi. I biancocelesti hanno allacciato contatti con gli agenti e anche con la società proprietaria del cartellino avanzando anche una proposta vicina ai 100 mila euro cifra che - secondo alcune indiscrezioni - basterebbe per portarlo via da Edimburgo (grazie a una clausola presente nel contratto), in caso di conferma della retrocessione della squadra. Uno scenario che dagli Hearts non confermano. I Jambos anzi rilanciano, almeno ci provano, forti del fatto che su Hickey c'è mezza Europa: il telefono del patron Ann Budge squilla in continuazione e gli ultimi due club a farsi vivi sono stati Celtic e Bayern Monaco. Ma attenzione soprattutto al Chelsea: Lampard non ha mai nascosto di voler creare una base britannica per la sua squadra, di voler attingere a talenti dell’isola per costruire il futuro dei Blues. Non solo, gli Hearts - fanno sapere dalla Scozia - dovrà versare anche il 30% della futura cessione nelle casse del Celtic da cui lo hanno acquistato nel 2018 e quindi vorrebbero cercare di strappare un prezzo più vantaggioso dalla cessione del loro gioiellino. La pista però va monitorata con attenzione, Hickey è nel taccuino di Tare che sta cercando un esterno sinistro di prospettiva, un giocatore in grado di crescere con calma, ma che possa esplodere in futuro e diventare uno dei gioielli di casa Lazio. In quest’ottica non va accantonato nemmeno il nome di Fabiano Parisi dell'Avellino che, rispetto a Hickey, ha due anni in più e che i biancocelesti non hanno smesso di monitorare. La caccia all'esterno del domani è partita: Hickey è nel mirino della Lazio che punta a bruciare la concorrenza e vincere la sua corsa a uno dei mancini più promettenti d'Europa.

