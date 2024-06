Calciomercato Lazio | Il Girona non molla il Taty. E in entrata...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Occhio all’attacco, potrebbe cambiare volto. La Lazio per ora non ha aperto all’addio di Castellanos, il Girona s’è spinto fino a quota 15 milioni, non bastano per convincere Lotito che ne vuole almeno 20. Sarebbe plusvalenza, quasi impensabile considerando la stagione dell’argentino, non certo brillante. La Lazio però è convinta delle qualità del Taty, a Formello spiegano come l’adattamento al primo anno in Italia possa risultare difficoltoso, ma non ci sono dubbi che sia un giocatore di valore. Se però dalla Catalogna si spingessero fino a quota 20 milioni, allora più di una riflessione verrebbe fatta. Ci sono stati contatto con l’entourage di Bazdar, è un giovane, potrebbe anche essere inserito nell’organico a prescindere da un altro elemento, dovesse partire Castellanos. Noslin piace, ma il Verona per ora spara alto. Con la partenza del Taty, però, la Lazio andrebbe su un profilo diverso, di peso, un giocatore capace di abbinare fisicità e buona tecnica. Piace Vangelis Pavlidis, dell’Az Alkmaar, è reduce da un’altra buona stagione, ha segnato 25 gol in stagione tra campionato e coppe. Il problema è la concorrenza che è folta, non solo dall’Italia: Pavlidis piace pure in Premier e in Germania, ma nelle ultime ore il Benfica pare aver messo la freccia e aver ipotecato l’acquisto del greco.

NUOVA PISTA - Anche per questo a Formello s’era spostato il mirino su un nome fin qui mai trapelato, quello di Norberto Bercique Gomes Betuncal, noto al grande pubblico come Beto. Ex Udinese, classe ’98, è reduce da una stagione non certo felice all’Everton. I Toffees l’avevano prelevato un anno fa per 25 milioni di euro, un investimento rilevante, ma con Sean Dyche non è scattata la scintilla. Il tecnico inglese non considerava Beto un titolare, solo nove le presenze dal primo minuto in campionato del portoghese, 30 le presenze totali e tre gol segnati. Nelle ultime sei giornate, per esempio, Beto ha messo insieme solo 34’. Un bottino molto magro che ha spinto il giocatore a chiedere la cessione. Beto vorrebbe tornare in Italia, s’era trovato bene, lascerebbe subito la Premier se arrivasse una chiamata importante dalla Serie A. Il suo valore è sceso, ora potrebbe costare tra i 15 e i 18 milioni, si potrebbe lavorare su un prestito con diritto od obbligo di riscatto. La Lazio ci pensa, potrebbe diventare un’opzione importante se dovesse partire Castellanos. A Udine aveva fatto bene, 21 gol in due campionati, ma soprattutto caratteristiche interessanti: Beto ha fisico, ma è veloce, sa attaccare bene la profondità, deve migliorare nella fase realizzativa, ma un anno fa era un profilo ricercato sul mercato, era finito anche sul taccuino di Inter e Napoli. La Lazio lo monitora, se dovesse partire il Taty sarebbe un nome da tenere in considerazione...

