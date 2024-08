Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Ribaltone difesa: cambia tutto?"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sconfitta di Udine lascia strascichi nella Lazio. I biancocelesti devono chiudere il mercato con delle uscite, ma potrebbero ritoccare la rosa anche in entrata. Oltre ad Alcaraz e Folorunsho, si valuta un calciatore offensivo ma a sorpresa anche la difesa potrebbe subire delle novità. Non sulle corsie esterne come vi avevamo anticipato, ma a sorpresa al centro. Ne è convinto Il Messaggero che nella sua edizione odierna spiega come la Lazio sia pronta ad ascoltare offerte soprattutto per Casale (oggi esami al polpaccio sinistro) e persino per Romagnoli e Provedel nelle ultime ore, può succedere di tutto. Se uscisse un difensore o il portiere friulano, Fabiani avrebbe già delle alternative in mano. Lo sloveno Bijol dell'Udinese piace ancora di più dopo la prestazione di sabato. Mandas è rimasto come vice, può fare il primo, non sono stati formalizzati i fatidici 20 milioni del Wolverhampton. La Lazio ne aveva rifiutati 2 per il prestito (più 10 per il riscatto) dal City a giugno. Una situazione da monitorare nelle prossime ore per capire se ci saranno delle novità e soprattutto in quale reparto.