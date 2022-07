Calciomercato Lazio, il sogno: "Romagnoli lunedì a Piazza del Popolo"

I sostenitori biancocelesti sognano di vedere Alessio Romagnoli lunedì a Piazza del Popolo con le nuove maglie targate Mizuno...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La telenovela Romagnoli continua. Il giocatore, tifoso della Lazio fin da bambino, spera di realizzare il suo sogno e di indossare la maglia con l'aquila sul petto. C'è ancora una lieve distanza tra domanda e offerta con i biancocelesti che sperano di piazzare Acerbi per chiudere l'operazione. La speranza è che la società decida di affondare il colpo prima di cedere l'ex Sassuolo. L'edizione odierna de Il Tempo rivela anche il desiderio dei sostenitori biancocelesti legata all'evento di lunedì per la presentazione delle nuove maglie. Luigi Salomone scrive: "Il sogno di tutti i tifosi biancocelesti è l'annuncio dell'arrivo di Romagnoli lunedì a piazza del Popolo durante la presentazione delle maglie. C'è da risolvere il nodo Acerbi che non trova una sistemazione ma si lavora in queste ore per cercare una squadra che si «accolli» l'ingaggio da 2.5 milioni del centrale della Nazionale".