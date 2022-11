Calciomercato Lazio, incognita Luis Alberto. E per il centrocampo spunta un nome nuovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - A quanto pare il matrimonio tra Luis Alberto e la Lazio è ai minimi termini. Lo spagnolo non riesce più a convivere con Sarri e le sue scelte che lo vedono sempre meno protagonista. Il rapporto è diventato così invivibile che Magic Luis potrebbe andare via subito nel mercato di gennaio. Stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei la società biancoceleste starebbe pensando a uno scambio di prestiti con il Siviglia coinvolgendo il danese Thomas Delaney. Il centrocampista può giocare anche come centrale. La formula è ancora un rebus: i valori dei due giocatori sono differenti, ma potrebbero essere "azzerati" con il prestito. L'obiettivo numero uno per quel posto rimane Ilic, ma difficilmente il Verona si priverà di un giocatore così importante a stagione in corso con una salvezza da conquistare e i capitolini dovrebbero trovare i fondi da altre cessioni (difficile se non impossibile).

ALTRI NOMI - Delaney è legato all'approdo dell'ex Liverpool al Siviglia. Se così non dovesse essere (le pretendenti non mancano) si virerà su altri nomi: Tameze del Verona è nella lista dei preferiti, così come Bourigeaud del Rennes (ha rinnovato da poco il contratto). Chi arriverà al suo posto non si sa, quel che è certo è che Luis Alberto è sempre più lontano da Roma.