Calciomercato Lazio | Interesse per due centrocampisti italiani: i dettagli

Il centrocampo è il punto centrale su cui intervenire. Dopo la partenza di Toma Basic e con Kamada sempre più fuori dagli schemi tattici di Sarri (come vi abbiamo raccontato, c’è il Galatasaray su di lui), la Lazio si guarda intorno. Le ultime idee di mercato si muovono proprio in questo senso e guardano al futuro: come riportato da Alfredo Pedullà, i biancocelesti sembrerebbero essere interessati (nuovamente) a Jacopo Fazzini e Cesare Casadei.

Entrambi classe 2003, ma con due situazioni ben diverse. Il centrocampista azzurro è da quest’estate un obiettivo della Lazio: Corsi però vorrebbe tenerlo per puntare alla salvezza. Il secondo, invece, è appena rientrato al Chelsea dal prestito al Leicester City. Ad agosto c’era già stato un tentativo di Lotito, poi respinto. Ha caratteristiche perfette per il gioco di Sarri e potrebbe rappresentare il calciatore ideale, magari in l’estate.