Calciomercato Lazio: intesa con il Bordeaux per Basic, ma c'è un ostacolo

La Lazio ha già messo a segno quattro colpi di calciomercato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo Kamenovic, Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero la società ha accelerato anche sul fronte Toma Basic, centrocampista in uscita dal Bordeaux. Il croato classe '96 ha il contratto in scadenza nel 2022 e, per evitare di perderlo tra un anno da svincolato, il club francese l'ha inserito nella lista dei giocatori sacrificabili per tamponare la crisi economica in cui versa: la Federazione francese infatti ha imposto l'autofinanziamento sul mercato e la diminuzione del monte ingaggi.

INTESA E OSTACOLO - Il Bordeaux ha tutto l'interesse a vendere Basic, che da tempo ha raggiunto un accordo completo con la Lazio per un quinquennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione sarebbe stata raggiunta l'intesa anche tra i due club: 7 milioni di parte fissa più 3 di bonus (legati alle prestazioni individuali e ai traguardi di squadra), da pagare in due rate. Resterebbe però un ultimo ostacolo legato all'indice di liquidità della Lazio. I biancocelesti non possono ancora ufficializzare gli acquisti messi a segno, almeno finché non si sblocca il mercato in uscita. Se per Hysaj e Luka Romero ciò non comporta problemi perché svincolati, per Felipe Anderson i 3 milioni del cartellino saldano l'ultima rata che il West Ham avrebbe dovuto pagare e per Kamenovic c'è un accordo con il Cukaricki, il Bordeaux pretende di concludere subito la trattativa. I transalpini hanno bisogno immediato di liquidità per fare il loro calciomercato e non intendono aspettare troppo. Dall'altra parte anche la Lazio sta lavorando alacremente per concludere una serie di cessioni, sistemare l'indice di liquidità e perfezionare gli acquisti individuati insieme a Sarri. La fumata bianca è nell'interesse di tutti, manca soltanto un ultimo sforzo.

