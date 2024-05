Calciomercato Lazio | Kamada, in arrivo gli agenti a Formello: svolta vicina

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La crescita di Daichi Kamada dall'arrivo di Tudor ha stravolto le carte in tavola. Quello che sembrava un destino già scritto, con le parti che al termine della stagione si sarebbero dovute salutare, oggi è tornato in discussione. Tra 5 giorni il calciatore dovrà decidere se applicare la clausola per il rinnovo con la Lazio o se, invece, dire addio svincolandosi. L'accordo stipulato un anno fa prevede un nuovo contratto triennale a circa 3 milioni di euro a stagione. Il direttore sportivo Fabiani ha più volte ribadito di aver ottenuto rassicurazioni in merito al suo futuro, rassicurazioni che potrebbero trovare conferma o smentita a breve. Secondo quanto riporta in esclusiva Radiosei: "Gli agenti del giocatore, Roberto Tukuda e Manuel Ferreira, saranno a Formello la prossima settimana per valutare il futuro del proprio assistito". Kamada, spiegano dalla redazione, avrebbe in mano un'offerta da circa 5 milioni di euro dal Crystal Palace, club di Premier League allenato dal tecnico che lo ha lanciato nell'Eintracht Francoforte, Gasner. Una cifra che, inevitabilmente, lo farebbe vacillare e che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe rimesso in discussione il suo futuro. I prossimi giorni diventano, così, ancor più importanti per capire se Tudor potrà continuare a contare sul suo pupillo - al quale non ha praticamente mai rinunciato - o se presto dovrà, invece, dirgli addio.