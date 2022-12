Calciomercato Lazio, la Spagna chiama: un altro club su Luis Alberto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non solo Siviglia e Atletico Madrid. Non solo Emery e Simeone. Un altro club si aggiunge con insistenza alla corsa per Luis Alberto: il Valencia. Secondo quanto riporta fichajes e sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Gattuso avrebbe fatto alla sua società il nome del numero dieci della Lazio per rinforzare il proprio centrocampo e provare a fare quel salto di qualità, necessario per aggiustare la classifica attuale. La corsa per lo spagnolo sarebbe diventata dunque a tre: da una parte il Siviglia che deve sostituire Isco e l'Atletico Madrid alla ricerca di un nome per coprire una probabile partenza di Joao Felix, dall'altra il Valencia che sogna il Mago, ma difficilmente potrà raggiungere le cifre richieste da Lotito. Il presidente della Lazio, infatti, ha accolto le indicazioni di Sarri: Luis Alberto può partire se sostituito con Ilic o un profilo simile, ma la sua richiesta da 20 milioni di euro resta elevata per molte concorrenti. A Formello attendono offerte, gennaio potrebbe rivelarsi un mese di vana attesa, come è stata quest'estate, oppure qualcuno potrebbe decidere di osare e aggiudicarsi il talento e la follia del 'Diez'.