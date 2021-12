Calciomercato Lazio, Lazzari e Muriqi in uscita: pronti due rinforzi

RASSEGNA STAMPA - La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servirà alla Lazio per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. La dirigenza biancoceleste lavora sia in entrata che in uscita. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, due giocatori sono finiti sulla lista delle partenze. Si tratta di Manuel Lazzari e Vedat Muriqi. Il terzino italiano non sta trovando continuità sotto la gestione del Comandante. Pochissime partite da titolare e molti spezzoni di gara partendo dalla panchina. L'ex Spal, dunque, potrebbe essere uno dei candidati principali a lasciare Formello per consentire di fare cassa alla società. Per lui c'è l'interesse del Torino di Juric, ma si è parlato anche di Bologna e Tottenham. L'attaccante kosovaro, invece, sembra destinato a tornare in Turchia. Fuori dal progetto di Sarri e della Lazio, il numero 91 potrebbe partire in prestito con riscatto. Fenerbahce e Galatasaray le destinazioni più probabili. Per due che vanno via, ci sono due nuovi arrivi. Il club capitolino è pronto a chiudere due colpi nel calciomercato di gennaio. Sulla lista dei desideri ci sono Botheim, attaccante del Bodo/Glimt che può arrivare come vice Immobile, e Nicolò Casale, difensore classe 1998 dell'Hellas Verona.