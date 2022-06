Calciomercato Lazio, le opzioni per il centrocampo: tutto dipende da Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Si avvicina l’inizio della finestra di mercato e la Lazio non vuole arrivare impreparata, anzi. Si sta muovendo da tempo per cercare di portare a termine almeno qualche trattativa in modo da assicurarsi sin da subito qualche rinforzo. Saranno mesi di lavoro intenso per la società biancoceleste che dovrà fare i conti anche e soprattutto con le uscite, difficile trovare i rimpiazzi giusti. Oltre a quelle già dichiarate, resta l’incognita Sergej Milinkovic Savic. Sicuramente la più temuta. Qualora il centrocampista dovesse partire Sarri dovrà avere un valido sostituto, il futuro investimento dipende dalla decisione del serbo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le opzioni prese in considerazione sono Loftus Cheek del Chelsea, Ivan Ilic del Verona e Denis Suarez del Celta Vigo. Il centrocampista dei Blues è l’opzione più costosa, si può pensare di investire su di lui solo se Milinkovic dovesse salutare. La soluzione meno dispendiosa è rappresentata dal ventiduenne del Verona, Ivan Ilic. È valutato 12 milioni circa, potrebbe essere utile anche per sostituire Luis Alberto eventualmente. Sullo spagnolo sono riaffiorati rumors dal Siviglia. Infine, l’ultima alternativa potrebbe essere il centrocampista del Celta Vigo. Il suo nome è spuntato recentemente, è un profilo da valutare e per il quale il club chiede 10 milioni.

DIFESA – Altro reparto da rifondare, è una delle priorità della società. Anche in questo caso, così come per il centrocampo, tutto dipende dalla cessione o meno di Francesco Acerbi. Resta sempre in ballo l’affare Romagnoli, l’aspetto economico è ciò che intralcia l’accordo. Il difensore sta tenendo tutti col fiato sospeso, prende tempo e vorrebbe capire anche se la nuova proprietà del Milan possa offrirgli quanto vorrebbe. Nel frattempo, continuano i contatti tra l’entourage del giocatore e la Lazio. Altro profilo a cui Sarri non intende rinunciare è Casale. Anche in questo caso, i contatti tra Verona e la società biancoceleste sono intensificati anche perché le trattative non riguardano solo lui. Setti si è mostrato disponibile nei confronti di Lotito, non resta che attendere per capire come si concluderà la vicenda. Infine, potrebbero essere giorni decisivi per Victor Chust.