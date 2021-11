Calciomercato Lazio, le strategie in vista di gennaio tra cessioni e acquisti

La Lazio guarda già al futuro. La finestra di mercato di gennaio inizia ad avvicinarsi ed è giusto cominciare a pianificare le proprie strategie. Sarri e Lotito ne parlano, il tecnico vuole giocatori che si sposino bene con la sua filosofia di gioco, possibilmente giovani e con voglia di fare. Il mercato di riparazione offre raramente dei colpi altisonanti, ma l'obiettivo della Lazio è anche quello di piazzare qualche giocatore che sta trovando meno spazio per fare un po' di cassa. La pausa per le Nazionali potrebbe essere l'occasione giusta per un summit tra tecnico e società.

NOMI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono principalmente tre i calciatori sul punto di partire. Il primo è Muriqi che continua a flirtare con il Fenerbahce, con cui potrebbe aprirsi una trattativa in prestito con diritto di riscatto. A quel punto la Lazio cercherebbe un nuovo vice-Immobile che dia maggiori garanzie. Chi sta trovando poco spazio è anche Escalante, sorpassato da Cataldi nelle gerarchie da regista e non adatto secondo Sarri come mezzala. È lui l'altro giocatore in uscita oltre a Vavro, finito ai margini della rosa fin da subito. Per il ruolo di difensore centrale l'idea è comunque quella di intervenire a prescindere visto che la coperta è piuttosto corta.