Calciomercato Lazio, Luis Alberto e il Siviglia: nessuna offerta ma…

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Il mercato della Lazio è appeso a un filo, alle due estremità ci sono Milinkovic e Luis Alberto. Tutto, o quasi, dipende da loro. Lo spagnolo, nonostante il suo essere lunatico, non ha espresso la volontà di lasciare la Capitale a meno che non si faccia avanti il Siviglia, club del cuore. Dalla Spagna giungono voci, da diverso tempo ormai, sull’interessamento degli andalusi al centrocampista e ultimamente anche di un’offerta rifiutata però dalla società biancoceleste. Va fatta chiarezza in merito. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è confermato l’interesse ma a Formello nessuna offerta è stata fatta recapitare. Le parti dunque non sono in contatto, ancora. Il Siviglia è il punto debole del Mago, qualora dovesse chiamare lui risponderebbe e a quel punto la situazione entrerebbe nel vivo. Gli andalusi, nel caso, dovranno essere bravi a formulare una proposta che possa soddisfare Lotito. Un dettaglio non indifferente. La società biancoceleste, in attesa di capire come si evolverà la situazione sia del serbo sia del numero 10, sta valutando alcuni profili anche con il suggerimento di Sarri. Sono sul taccuino quello di Ivan Ilic del Verona il prezzo però potrebbe essere l'ostacolo, Bourigeaud del Rennes e Sucic del Salisburgo.

