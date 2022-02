Calciomercato Lazio, Luiz Felipe esita: gli altri club lavorano ai fianchi

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO – Luiz Felipe è in scadenza di contratto e in questi ultimi mesi sia la società sia il suo entourage stanno trattando il rinnovo. Ciò che ostacola la conclusione della trattativa è l’aspetto economico, il brasiliano ha avanzato la richiesta di un adeguamento di stipendio al pari di altri suoi compagni, la società ha proposto delle alternative che però pare non siano di gradimento del difensore. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ultima proposta messa sul piatto dal club è di due milioni netti ma il motivo che rallenta la decisione potrebbe non essere solo l’aspetto economico. Luiz Felipe fa gola ad alcuni club, in Italia all’Inter e all’estero le voci riportano sia al Betis sia all’Atletico Madrid. Questo corteggiamento potrebbe essere fortemente apprezzato dal difensore, spiegherebbe la sua esitazione nell’apporre la firma al rinnovo. Nulla è certo ma se così fosse la Lazio già da febbraio dovrebbe iniziare a pensare a un sostituto, le priorità diventerebbero due difensori più il terzino già richiesto da Sarri. Tutto questo senza dimenticarsi che Strakosha non rinnoverà e Reina lo farà solo in caso di accesso all’Europa, serviranno rinforzi anche in porta.

