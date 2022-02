FORMELLO - Lazio, Immobile stringe i denti: non molla, prove coi compagni

FORMELLO - Un provino che è la dimostrazione della sua forza d’animo. Immobile in campo coi compagni dall’inizio alla fine della seduta: Ciro dovrebbe stringere i denti e giocare anche contro il Bologna, non solo dare la disponibilità per il match con il Porto della prossima settimana. La preoccupazione era già stata scacciata ieri, oggi pomeriggio è arrivata la conferma della sua volontà di esserci domani nonostante il violento colpo rimediato a Milano. Sarri, in caso di forfait del bomber, avrebbe schierato Felipe Anderson come falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Lo spagnolo e l’ex Verona, salvo sorprese, invece correranno ai lati di Immobile, sempre poco disposto ad alzare bandiera bianca.

CAMBI. A centrocampo si rivedrà Luis Alberto al posto di Basic. Anche Leiva dovrebbe tornare titolare come a Firenze: sabato scorso venne schierato a sorpresa tra il Mago e Milinkovic (certo di una maglia dall’inizio). In difesa il solito ballottaggio al centro tra Patric e Radu, Sarri continua a preferire lo spagnolo alla candidatura del romeno per affiancare Luiz Felipe. Acerbi è out e prova il recupero per la trasferta con il Porto: ha ripreso a correre in modo differenziato, sta smaltendo la lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Lazzari verso il rilancio a destra, a sinistra Marusic favorito su Hysaj. Tra i pali ritocca a Strakosha, rimasto in panchina in Coppa Italia.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Radu, Kamenovic, Cataldi, A. Anderson, Basic, Cabral, Moro, Felipe Anderson, Romero. All.: Sarri.

Pubblicato l'11/02 alle 16.50