Calciomercato Lazio | Mandas consiglia Ioannidis: "Vi assicuro che è molto forte"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata all'attacco per Fotis Ioannidis. Dopo l'interesse dell'estate scorsa, la società biancoceleste ha ricominciato a seguire da vicino il centravanti del Panathinaikos. È di origine greca, come Christos Mandas, che potrebbe trovare in rosa come compagno e connazionale: "Con lui ne ho parlato anche la scorsa estate", ha svelato il portiere ai taccuini de Il Tempo.

Per Ioannidis, secondo il classe 2001, sarebbe un sogno di giocare in Serie A, ma non è sicuro che il suo club lo lascerà partire visto che è anche il capitano. "È un killer in area di rigore - ha spiegato Mandas -. Ma vi assicuro che è molto forte". Oltre a segnare tanto, è anche bravo ad aiutare la squadra, a venire incontro e ad aprire spazi per i compagni, come riassunto dal portiere biancoceleste.

