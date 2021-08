Calciomercato Lazio, Milano Finanza spiega l'indice di liquidità: i dettagli

L'attuale finestra di calciomercato è stata, salvo sorprese dell'ultimo minuto, una delle meno movimentate di sempre. Uno dei motivi è indubbiamente l'indicatore di liquidità (attività correnti/passività correnti). Si tratta, spiega Milano Finanza, di un coefficiente che valuta la capacità di un club di pagare i debiti con le sue disponibilità liquide e altre attività a breve termine. La misura è stata introdotta dalla Figc nel 2015 e ogni anno ne viene fissato il limite minimo. Questo, ad esempio, è stato abbassato da 0,8 a 0,6 per gli effetti economici della pandemia. La scelta ha avuto come conseguenza, tuttavia, l'impossibilità, da parte di diversi club, di acquistare senza prima vendere o immettere denaro fresco in cassa.

IL CASO LAZIO - Rientrava in questa categoria anche la Lazio, il cui "ratio" segnava 0,57, fino al momento in cui il presidente Lotito non ha deciso di fare un versamento liquido di 10 milioni e sbloccare dunque il calciomercato. Solamente grazie a questa mossa, la Lazio ha potuto regolarizzare le operazioni già concluse e formalizzare gli acquisti di Felipe Anderson, Hysaj, Romero, Pedro e il rinnovo di Radu. E se in entrata si continua a parlare di Basic, in uscita è il futuro di Correa a "tener banco". Nel caso in cui l'argentino fosse venduto, la cifra che entrerebbe nelle casse biancocelesti si aggirerebbe intorno ai 40 miloni, e il club avrebbe ulteriore liquidità per gli acquisti.

NUMERI IN MIGLIORAMENTO - In riferimento alla semestrale del 31 dicembre 2020, infine, la Lazio ha subito una perdita di "solo" 120 mila euro, in netto miglioramento rispetto all'anno precedente (1,14 milioni), su un fatturato di 106,66 milioni, in aumento del 52,15% rispetto al medesimo periodo della stagione precedente. In miglioramento anche la posizione finanziaria netta: se a dicembre 2019 era infatti negativa per 45 milioni, ora si è arrivati a - 22,75 milioni. Rimane, poi, il progetto Flaminio. Mentre mister Sarri è alle prese con la preparazione della nuova stagione, Lotito pensa alla nuova casa biancoceleste.

