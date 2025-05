Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la fascia destra: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Se per la fascia sinistra si fa insistente il nome di Junior Firpo, il cui possibile arrivo dipenderà molto dal futuro di Pellegrini e Tavares, a destra la situazione non è meno ingarbugliata. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Jackson Tchatchoua continua ad essere uno dei potenziali obiettivi del club. Marusic è in attesa del rinnovo, Hysaj ha un altro anno di contratto e quello di Lazzari scade nel 2027.

Floriani Mussolini rientrerà dal prestito alla Juve Stabia e si configura come un promettente prodotto del vivaio da crescere. I suoi agenti chiederanno garanzie tecniche per restare. Attenzione anche al nuovo nome spuntato nelle scorse ore: si tratta di Richard Ledezma, 24 anni, esterno e jolly statunitense del Psv Eindhoven.

