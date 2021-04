Calciomercato Lazio, obiettivo ringiovanire: sul taccuino di Tare c'è Pobega

Nel mirino della Lazio c’è Tommaso Pobega. Il centrocampista di proprietà del Milan, attualmente in prestito allo Spezia, può diventare un obiettivo concreto per rinforzare la mediana della squadra 2021/2022. Il vero ostacolo è però il Milan che detiene il controllo sul cartellino del giocatore: Pobega infatti è approdato in Liguria in prestito con diritto di riscatto, ma controriscatto a favore dei rossoneri che hanno ricevuto manifestazioni d'interesse anche da club come Leicester ed Eintracht. Pobega piace dalle parti di Formello, ricorda per caratteristiche il primo Parolo, mezzala che abbina buona qualità e quantità, bravissimo anche nel trovare la via del gol inserendosi da dietro. Può essere una soluzione per ringiovanire la rosa e aggiungere un tassello italiano alle liste. Il centrocampo è reparto attualmente molto affollato, sono sette i giocatori per tre posti e che diventano otto aggiungendo pure Pereira che ondeggia tra il ruolo di mezzala offensiva e quello di seconda punta. Ma il destino di alcuni è in bilico: Parolo aspetta notizie sul fronte rinnovo (è in scadenza a giugno); Cataldi non è incedibile e nemmeno Akpa ed Escalante possono essere considerati del tutto fuori dai discorsi di mercato. Per capirci: l’argentino è arrivato a parametro zero, ma dovesse arrivare una proposta da 5-6 milioni verrebbe valutata per piazzare a bilancio un’ottima plusvalenza.

OCCHI SU POBEGA - Insomma quasi nessuno è al sicuro, perché fosse per la Lazio i big del centrocampo rimarrebbero, ma se poi dovessero essere recapitate proposte indecenti un ragionamento andrebbe fatto. Pobega si inserisce in questo contesto fluido, in cui tutto può cambiare nel giro di un attimo. Il centrocampista, nato nel 1999 a Trieste, ha collezionato 16 presenze e tre gol in campionato con lo Spezia, è uno dei punti di forza dell’under 21 di Nicolato e può diventare uomo mercato nell’estate che verrà. Il Milan dovrà fare delle valutazioni: tenerlo o sacrificarlo per arrivare ad altri obiettivi? La Lazio lo monitora, tiene d’occhio la situazione, ha chiesto informazioni, per ora non s’è mossa con decisione. Ma la notizia è che Pobega piace molto e chissà che nelle prossime settimane non possa diventare una pista da battere con forza.

