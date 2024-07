Calciomercato Lazio | Occhi su un centrocampista sloveno: ecco chi è

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

Sfumato Greenwood, il mercato della Lazio però non si ferma. Tra nomi studiati, sondati e altri invece proposti e che la società può valutare in questi giorni. È il caso di Adrian Zeljkovic, sloveno. classe 2002, dello Spartak Trnava. Centrale di centrocampo, fisico possente e buone qualità tecniche, lo rendono un giocatore moderno e pronto anche al salto in un campionato di alto livello. Zeljkovic ha fatto parte della spedizione slovena a Euro 2024, ma non ha debuttato nella rassegna continentale, nonostante avesse esordito con la nazionale maggiore a gennaio, in un'amichevole contro gli Stati Uniti. S'è trasferito allo Spartak Trnava nello scorso mercato estivo, con la formazione slovacca ha giocato in Conference League, mettendo insieme dodici presenze europee tra qualificazioni e fase a gironi. In campionato ha messo insieme diciotto partite, con tre gol e un assist. Zeljkovic è stato proposto al ds Fabiani, verrà valutato, la sua valutazione s'aggira sui 2-3 milioni di euro, può essere un investimento per il futuro. La Lazio in mediana è al completo, soprattutto se Baroni dovesse proseguire col 4-2-3-1, ma un tassello giovane, da far crescere potrebbe comunque essere un'occasione da cogliere.

