Calciomercato Lazio, oggi nuovo contatto per Carnesecchi. E Berisha...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio non molla Marco Carnesecchi. Lui è il prescelto per sostituire Strakosha. L'infortunio alla spalla che lo terrà ai box 4 mesi e le richieste dell'Atalanta non sembrano far cambiare idea ai biancocelesti. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, per il portiere è in programma già oggi un nuovo contatto con l'Atalanta. L'offerta della Lazio è di 12 milioni più 3 di bonus, la Dea ne chiede 18 perché non vorrebbero vendere il calciatore e chiedono una somma altissima. I dirigenti biancocelesti sperano che a Bergamo abbiano buona memoria: nel 2016, proprio per un altro portiere, Berisha, la Lazio concesse all'Atalanta uno sconto esattamente di tre milioni - da 8 a 5 - per favorire la conclusione dell'affare e accontentare il ragazzo. È l'occasione giusta per restituire la cortesia, visto che Carnesecchi - come allora Berisha nel percorso inverso - spinge per il trasferimento. Qualora non si dovesse arrivare a un accordo, la Lazio potrebbe virare su Vicario. Sullo sfondo c'è Sergio Rico che tornerà al Psg dopo il prestito al Mallorca.